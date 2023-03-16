Один из лидеров ПСЖ задумался об уходе из клуба

Итальянский полузащитник “Пари Сен-Жермен” Марко Верратти может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболиста очень разочаровала жесткая критика из-за его провальной игры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии” (0:2). Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 30-летний Верратти провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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