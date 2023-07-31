Один из лидеров "Ньюкасла" перешел в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии

Пресс-служба “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе французского нападающего “Ньюкасла” Аллана Сен-Максимена.

По сведениям источника, саудовский клуб заплатил за футболиста 27,2 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Француз подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

26-летний Сен-Максимен выступал за “Ньюкасл” с 2019 года. Он перешел в английский клуб из “Ниццы”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего форвард провел за “Ньюкасл” 124 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Ранее он также играл за “Сент-Этьен”, “Монако”, “Ганновер 96” и “Бастию”.

Сен-Максимен с 2016 по 2019 год играл за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Ньюкасл” финишировал на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. Таким образом, английский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.