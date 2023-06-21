Один из лидеров "Милана" перейдет в "Ньюкасл"

Полузащитник “Милана” Сандро Тонали и сборной Италии перейдет в “Ньюкасл”, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2028 года. Зарплата игрока составит семь миллионов евро в год. “Ньюкасл” заплатит за итальянца около 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Тонали провел за “Милан" 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал десять результативных передач.