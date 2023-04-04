Один из лидеров "Манчестер Юнайтед" близок к возвращению в строй

Датский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Кристиан Эриксен восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Ожидается, что футболист сможет вернуться на поле через несколько недель. Ранее он пропустил более двух месяцев из-за травмы лодыжки.

В нынешнем сезоне 31-летний Эриксен провел за “Манчестер Юнайтед” 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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