Один из лидеров "Манчестер Сити" выбыл из строя из-за травмы

Полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Бельгии Кевин де Брюйне выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Англии против “Бернли” (3:0). Бельгиец отыграл только половину первого тайма и вынужден был попросить замену. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

32-летний де Брюйне выступает за “Манчестер Сити” с лета 2015 года. Он перешел в английский клуб из немецкого “Вольфсбурга”. Сумма трансфера составила 76 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 358 матчей во всех турнирах, забил 96 голов и отдал 153 результативные передачи. В составе “Манчестер Сити” де Брюйне пять раз становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23), два раза выиграл Кубок Англии (2018/19, 2022/23), пять раз становился обладателем Кубка английской лиги (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), два раза становился обладателем Суперкубка Англии (2018, 2019), а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023.

Де Брюйне с 2010 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 99 матчей, забил 26 голов и отдал 49 результативных передач.