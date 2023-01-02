Один из лидеров "Манчестер Сити" хочет покинуть клуб

Португальский полузащитник “Манчестер Сити” Бернарду Силва заявил, что он хочет сменить клуб.

“В январе я поговорю с руководством клуба, чтобы мы приняли правильное решение. Сейчас я сфокусирован на выступлениях за клуб. Мой контракт закончится, когда мне исполнится 31 год. Я не буду скрывать, что хотел бы перейти в другой клуб, если там будет интересный проект”, - приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявляют “Барселона” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Гвардиола высказался о трудностях выбора состава "Манчестер Сити".