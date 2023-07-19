Один из лидеров "Манчестер Сити" близок к переходу в "Аль-Ахли"

Нападающий “Манчестер Сити” и сборной Алжира Рияд Марез близок к переходу в “Аль-Ахли”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб заплатит за футболиста около 35 миллионов евро. Ожидается, что трансфер будет оформлен в течение суток. Зарплата игрока в клубе из Саудовской Аравии составит около 30 миллионов евро в год. Африканец подпишет с “Аль-Ахли” контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

32-летний Марез выступает за “Манчестер Сити” с 2018 года. Он перешел в клуб из “Лестер Сити”. Сумма трансфера составила 236 матчей во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В составе “Манчестер Сити” Марез четыре раза становился чемпионом Англии, два раза выиграл Кубок Англии, три раза стал обладателем Кубка английской лиги, один раз выиграл Суперкубок Англии и один раз стал победителем Лиги чемпионов.

Марез с 2014 года играет за сборную Алжира. Всего за алжирскую национальную команду он провел 83 матча, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.