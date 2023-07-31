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Один из лидеров "Ливерпуля" перешел в "Аль-Иттихад"

Новости футбола Сегодня, 16:42
Один из лидеров "Ливерпуля" перешел в "Аль-Иттихад" Фото: сайт "Аль-Иттихад"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аль-Иттихад” из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Ливерпуля” и сборной Бразилии Фабиньо.

Саудовский клуб заплатил за футболиста 46 миллионов евро. Бразилец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока в новом клубе составит около 25 миллионов евро в год.

29-летний Фабиньо выступал за “Ливерпуль” с 2018 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Всего он провел за мерсисайдцев 219 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Ливерпуля” Фабиньо по одному разу становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Фабиньо с 2015 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 29 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил три желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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