Один из лидеров "Лацио" серьезно пострадал в ДТП
Новости футбола Сегодня, 11:42
Фото: инстаграм Чиро Иммобиле/Автор неизвестен
Нападающий римского “Лацио” Чиро Иммобиле серьезно пострадал в дорожно-транспортном происшествии, сообщается на официальном сайте клуба.
У футболиста диагностированы сложный перелом ребра и искривление позвоночника. Форвард попал в аварию, находясь за рулем своего Land Rover, и столкнулся с трамваем. По мнению игрока, трамвай двигался на красный свет.
Таким образом, Иммобиле может пропустить остаток сезона.
В нынешнем сезоне 33-летний Иммобиле провел за “Лацио” 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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