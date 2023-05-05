Один из лидеров "Динамо" Буяльский может перейти в турецкий топ-клуб

Стамбульский “Бешикташ” проявляет интерес к полузащитнику киевского “Динамо” Виталию Буяльскому, сообщает Fotomac.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “орлов” украинец может заменить Натана Редмонда.

В нынешнем сезоне 30-летний Буяльский провел за “Динамо” 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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