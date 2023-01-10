Один из лидеров "Бетиса" покинет клуб перед матчем с "Барселоной"

Защитник севильского “Бетиса” Алекс Морено перейдет в бирмингемскую “Астон Виллу”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуь договорился о переходе футболиста за 16 миллионов евро. Испанец подпишет с новым клубом контракт до лета 2027 года.

Таким образом, Морено, скорее всего, не сыграет в матче 1/2 финала Суперкубка Испании против “Барселоны”.

В нынешнем сезоне 29-летний Морено провел за “Бетис” 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи.

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