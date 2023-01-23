Один из лидеров "Баварии" не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов

Сенегальский нападающий мюнхенской “Баварии” Садио Мане не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Пари Сен-Жермен”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист не успеет восстановиться после травмы к матчу, который состоится 14 февраля. Возможно, он сможет принять участие в ответной встрече 7 марта.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за “Баварию” 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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