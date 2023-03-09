Один из лидеров "Барселоны" не сыграет с "Реалом"

Французский нападающий “Барселоны” Усман Дембеле пропустит матч 26-го тура чемпионата Испании против “Реала”, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист не успеет восстановиться после травмы. Его возвращение в строй ожидается не раньше апреля.

Матч “Барселона” - “Реал” состоится 19 марта.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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