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Один из лидеров "Барселоны" может перейти в "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 12:10
Один из лидеров "Барселоны" может перейти в "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии Фото: инстаграм Рафиньи/Автор неизвестен

"Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии проявляет интерес к вингеру “Барселоны” и сборной Бразилии Рафинье, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, саудовский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Барса” готова продать бразильца, но хочет получить за него не менее 40 миллионов евро. Впрочем, “Аль-Хилалю" нужно будет еще убедить Рафинью на переход, так как он предпочитает остаться в Европе.

26-летний Рафинья выступает за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Лидс Юнайтед”. Сумма трансфера составила 58 миллионов евро. Всего он провел за “Барселону” 50 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. В составе каталонцев он стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок Испании. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее он также играл за “Аваи”, “Виторию Гимарайнш”, “Спортинг” и “Ренн”.

Рафинья с 2021 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 16 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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