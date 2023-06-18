Один из лидеров "Арсенала" хочет покинуть клуб

Ганский полузащитник лондонского “Арсенала” Томас Парти хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист в данный момент ведет переговоры с некоторыми европейскими топ-клубами. Контракт 30-летнего африканца с “канонирами” действует до лета 2025 года, поэтому клуб потребует большую сумму за его трансфер.

Парти перешел в “Арсенал” в октябре 2020 года из “Арсенала”. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах и забил три гола.