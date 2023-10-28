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Один из ключевых футболистов Челси опережает сроки восстановления после травмы

Новости футбола Сегодня, 07:05
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Один из ключевых футболистов Челси опережает сроки восстановления после травмы Один из ключевых футболистов Челси опережает сроки восстановления после травмы

Кристофер Нкунку в матче против Боруссии Дортмунд получил травму колена, после подката защитника Матса Хуммельса во время предсезонного матча на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго. С тех пор он проходит курс восстановления и готовится дебютировать за клуб в официальных матчах в следующем году.

Однако Нкунку может вернуться раньше, чем ожидалось. Главный тренер Челси, Маурисио Почеттино заявил, что игрок близок к тому, чтобы прийти в форму.

«У него очень, очень хорошо идут дела. Он очень близок к возвращению. Возможно, после международной паузы мы сможем его задействовать. Может быть, но пока не уверен», сказал он журналистам.

Первым матчем Челси после международной паузы в ноябре станет игра против Ньюкасла на выезде. Предполагается, что Нкунку может появится уже в этой игре.

«Пенсионеры» в текущем сезоне сумели забить лишь тринадцать голов в девяти матчах. Ожидается, что появление французского полузащитника улучшит ситуацию в нападении команды. Вот что на этот счет сказал Маурисио Почеттино:

«Он тот игрок, которого вы видели в прошлом сезоне. Это игрок, который может забивать голы, и я думаю, что нам не хватает именно этого. Мы думаем, что он игрок, который может быть важен для нас, ведь он доказал, что может забивать».

Кристофер Нкунку перешел в Челси из РБ Лейпциг во время летнего трансферного окна за €60 млн. В составе немецкого клуба он выступал три сезона и провел 90 матчей, в которых забил шестнадцать голов.

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