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Один из героев чемпионского Лестера завершил карьеру

Новости футбола 30 окт 2023, 14:40
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Один из героев чемпионского Лестера завершил карьеру Один из героев чемпионского Лестера завершил карьеру

Бывший игрок "Лестера" и "Челси" Дэнни Дринкуотер завершил свою футбольную карьеру. Об этом сам игрок объявил в эфире подкаста "High Performance".

Бывший игрок сборной Англии официально объявил, что уходит из профессионального футбола.

"Я просто хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Вероятно, пауза была долгой, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас. Я не думал, что это будет беспокоить меня, но сообщить об этом тогда - это то же самое, что немного объявить себе нервы", - сказал Дринкуотер.

Напомним, воспитанник "Манчестер Юнайтед" провел великолепный период в "Лестере", с которым поднялся в АПЛ и в 2016 году стал чемпионом. В 2017 году Дринкуотер перебрался в "Челси" за почти 40 миллионов евро. С "синими" он стал обладателем Кубка Англии и Лиги Европы.

Однак Дэнни увлеклась разгульной жизнью - алкоголя и скандалов было больше, чем футбола. За последние шесть лет карьеры хавбек сыграл всего 74 матча (включая аренды в "Астон Вилле", "Бернли", "Рединг" и "Касымпаше").

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