Один из богатейших бизнесменов Великобритании готов купить "МЮ"
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: соцсети
Известный британский бизнесмен Джим Рэтклифф заявил о планах своей компании Ineos приобрести “Манчестер Юнайтед”.
Как известно, в 2022 году семья Глейзеров выразили готовность избавиться от клуба.
Интересно, что Рэтклиф еще весной 2022 года Ранее Рэтклифф хотел приобрести “Челси”, но клуб продали американцу Тодда Боэли.
Рэтклифф является одним из богатейших людей в стране. Его состояние оценивают в 8-10 миллиардов фунтов.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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