Один главный кандидат и два запасных. Кто станет новым главным тренером Реала
Новости футбола Сегодня, 13:35
Фото: GETTY IMAGES
Руководство «Реала» хочет, чтобы новый тренер хорошо знал, что такое мадридский клуб, сообщает AS. Поэтому среди кандидатов только бывшие игроки «Реала».
Главным претендентом на должность считается Хаби Алонсо, его работа в «Байере» высоко оценивается. Также рассматриваются кандидатуры Рауля и Альваро Арбелоа. Они работают в клубной структуре «Реала».
Напомним, что летом 2024 года Карло Анчелотти покинет должность главного тренера «Реала».
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