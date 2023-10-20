Один для Месси, один для остальных. Гвардиола заявил, кто должен выиграть Золотой мяч

Главный тренер "Манчестер Сити" заявил на пресс-конференции, кто, по его мнению, заслуживает "Золотого мяча" в этом году.

Менеджер считает, что это награда должна состоять из двух частей. Один "Золотой мяч" для Лионеля Месси, и один для всех остальных. Однак Гвардиола отметил, что Эрлинг Холанд должен выиграть, потому что норвежец провел великолепный сезон, завоевал требл и забил миллион голов.

Но тренер "Манчестер Сити" добавил, что Месси выиграл Чемпионат мира. Гвардиола сказал, что оба заслуживают эту награду, поэтому он не знает.

Напомним, что 30 октября состоится вручение награды "Золотой мяч", церемония пройдет в Театре Шатле в Париже. В прошлом году изменилась система определения победителя. Победителя будут выбирать по успехам в сезоне, а не за год. Напомним, что последним обладателем награды был форвард "Реала" Карим Бензема.

Также были названы главные фавориты на "Золотой мяч". На первом месте остается бывший форвард "Пари Сен-Жермен", а ныне капитан "Интер Майами" Лионель Месси. За ним следует футболист сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. На третьей позиции рейтинга находится капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, представляющий "ПСЖ".