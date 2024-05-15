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Очередной клуб АПЛ нацелился на вратаря Валенсии

Новости футбола Сегодня, 04:45
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Очередной клуб АПЛ нацелился на вратаря Валенсии Очередной клуб АПЛ нацелился на вратаря Валенсии

Вратарь Валенсии Гиорги Мамардашвили показывает неплохую игру, на фоне чего им интересуются топовые клубы АПЛ.

Ранее за картвелом следил Челси, а теперь Marca сообщает о заинтересованности со стороны Ньюкасла, который хочет исправить проблемы на вратарской позиции. Ник Поуп в нынешнем сезоне страдал из-за травм, а Мартин Дубравка и Лорис Кариус не смогли показать себя подобающим образом.

И проблемы на данной позиции Ньюкасл намерен решить именно приглашением картвела. Способствовать этому может снижение цены, так как ещё в марте сообщалось о сумме в 100 миллионов евро, а сейчас Валенсия готова начать переговоры с предложения в 40 миллионов евро.

Напомним, именно из-за суммы в 100 миллионов евро, которая прописана в контракте Мамардашвили, от подписания вратаря отказался Челси.

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