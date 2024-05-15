Очередной клуб АПЛ нацелился на вратаря Валенсии

Вратарь Валенсии Гиорги Мамардашвили показывает неплохую игру, на фоне чего им интересуются топовые клубы АПЛ.

Ранее за картвелом следил Челси, а теперь Marca сообщает о заинтересованности со стороны Ньюкасла, который хочет исправить проблемы на вратарской позиции. Ник Поуп в нынешнем сезоне страдал из-за травм, а Мартин Дубравка и Лорис Кариус не смогли показать себя подобающим образом.

И проблемы на данной позиции Ньюкасл намерен решить именно приглашением картвела. Способствовать этому может снижение цены, так как ещё в марте сообщалось о сумме в 100 миллионов евро, а сейчас Валенсия готова начать переговоры с предложения в 40 миллионов евро.

Напомним, именно из-за суммы в 100 миллионов евро, которая прописана в контракте Мамардашвили, от подписания вратаря отказался Челси.