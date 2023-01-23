Очередная потеря "Аякса", победы ПСВ и АЗ: результаты 17-го тура чемпионата Нидерландов

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить ничью между “Фейеноордом” и “Аяксом”. Победы ПСВ и АЗ над “Витессом” и “Фортуной”.

“Фейеноорд” - “Аякс” - 1:1 (1:0)

Голы: Пайшао, 34 - 1:0, Классен, 71 - 1:1

ПСВ - "Витесс" - 1:0 (0:0)

Гол: Тиль, 48 - 1:0

АЗ - "Фортуна" - 3:1 (2:1)

Голы: де Вит, 4 - 1:0, Йылмаз, 11 (с пенальти) - 1:1, Химо, 24 (автогол) - 2:1, Павлидис, 56 - 3:1

"Эксельсиор" - "Волендам" - 2:0 (1:0)

Голы: Мирани, 18 (автогол) - 1:0, Азаркан, 80 - 2:0

НЕК - "Эммен" - 3:1 (2:1)

Голы: Димата, 12 (с пенальти) - 1:0, Димата, 35 - 2:0, Живкович, 44 - 2:1, Сиссоко, 52 - 3:1

"Камбур" - "Спарта" - 0:3 (0:2)

Голы: Лауритсен, 9 - 0:1, Саито, 18 - 0:2, ван Кроой, 51 (с пенальти) - 0:3

"Херенвен" - "Гронинген" - 3:1 (1:1)

Голы: Сарр, 5 - 1:0, Крюгер, 40 - 1:1, ван Амеррсфоорт, 81 - 2:1, Сарр, 82 - 3:1

"Твенте" - "Утрехт" - 2:0 (1:0)

Голы: Черны, 45 - 1:0, Мисидьян, 64 - 2:0

Положение команд: "Фейеноорд" - 38, АЗ - 36, ПСВ - 35, "Твенте" - 34, "Аякс" - 33, "Спарта" - 31, "Херенвен" - 27, "Утрехт" - 26, НЕК - 22, "Гоу Эхед Иглс", "Эксельсиор" - 19, "Валвейк" - 18, "Фортуна" - 16, "Витесс" - 15, "Гронинген", "Эммен", "Волендам" - 12, "Камбур" - 9.

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