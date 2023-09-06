Объявлены все номинанты на "Золотой мяч-2023"
Новости футбола Сегодня, 13:45
Фото: fcbarcelonanoticias.com
Объявили номинантов на награду Золотой мяч в 2023 году, сообщает France Football.
30 октября состоится вручение награды Золотой мяч, церемония пройдет в Театре Шатли в Париже.
France Football назвали номинантов на престижную индивидуальную награду:
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- Йошко Гвардиол
- Джамал Мусиола
- Андре Онана
- Карим Бензема
- Мохаммед Салах
- Букайо Сака
- Джуд Беллингем
- Кевин де Брюйне
- Бернардо Силва
- Рандал Круг Муани
- Хвича Кварацхелия
- Николо Барелла
- Эмилиано Мартинез
- Рубен Диаш
- Эрлинг Холланд
- Мартин Одегор
- Илкай Гюндоган
- Ясин Буну
- Хулиан Альварез
- Винисиус Джуниор
В прошлом году система определения изменилась. Победителя будут определять успехи за сезон, а не через год. Напомним, что последним обладателем награды был французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема.
Кроме того, интернет-издание Гол назвало своих фаворитов на Золотой Мяч.
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