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Объявлены все номинанты на "Золотой мяч-2023"

Новости футбола Сегодня, 13:45
Объявлены все номинанты на "Золотой мяч-2023" Фото: fcbarcelonanoticias.com

Объявили номинантов на награду Золотой мяч в 2023 году, сообщает France Football.

30 октября состоится вручение награды Золотой мяч, церемония пройдет в Театре Шатли в Париже.

France Football назвали номинантов на престижную индивидуальную награду:

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  • Йошко Гвардиол
  • Джамал Мусиола
  • Андре Онана
  • Карим Бензема
  • Мохаммед Салах
  • Букайо Сака
  • Джуд Беллингем
  • Кевин де Брюйне
  • Бернардо Силва
  • Рандал Круг Муани
  • Хвича Кварацхелия
  • Николо Барелла
  • Эмилиано Мартинез
  • Рубен Диаш
  • Эрлинг Холланд
  • Мартин Одегор
  • Илкай Гюндоган
  • Ясин Буну
  • Хулиан Альварез
  • Винисиус Джуниор

В прошлом году система определения изменилась. Победителя будут определять успехи за сезон, а не через год. Напомним, что последним обладателем награды был французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

Кроме того, интернет-издание Гол назвало своих фаворитов на Золотой Мяч.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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