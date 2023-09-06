Объявлены все номинанты на "Золотой мяч-2023"

Объявили номинантов на награду Золотой мяч в 2023 году, сообщает France Football.

30 октября состоится вручение награды Золотой мяч, церемония пройдет в Театре Шатли в Париже.

France Football назвали номинантов на престижную индивидуальную награду:

Материал обновляется…

Йошко Гвардиол

Джамал Мусиола

Андре Онана

Карим Бензема

Мохаммед Салах

Букайо Сака

Джуд Беллингем

Кевин де Брюйне

Бернардо Силва

Рандал Круг Муани

Хвича Кварацхелия

Николо Барелла

Эмилиано Мартинез

Рубен Диаш

Эрлинг Холланд

Мартин Одегор

Илкай Гюндоган

Ясин Буну

Хулиан Альварез

Винисиус Джуниор

В прошлом году система определения изменилась. Победителя будут определять успехи за сезон, а не через год. Напомним, что последним обладателем награды был французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

Кроме того, интернет-издание Гол назвало своих фаворитов на Золотой Мяч.