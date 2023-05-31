Объявлена символическая сборная сезона во Франции

Телеканал ESPN составил символическую сборную Лиги 1, в которую вошли 11 лучших футболистов сезона.

Ожидаемо в сборную лучших вошли форварды ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе, которые стали чемпионами Франции по итогам сезона.

Символическая сборная выглядит так:

Вратарь - Брис Самба ("Ланс"), защитники - Жонатан Клосс ("Марсель"), Кевин Дансо ("Ланс"), Шансель Мбемба ("Марсель"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), полузащитники - Секо Фофана ("Ланс"), Валентин Ронжье ("Марсель"), Бранко ван ден Бомен ("Тулуза"), форварды - Лионель Месси ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Александр Ляказетт ("Лион").