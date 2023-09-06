Объявили номинантов на награду лучшему молодому игроку

Назвали номинантов на Трофей Копа, который вручается лучшему молодому игроку до 21 года, сообщает France Football.

Трофей Копа – ежегодная футбольная награда, вручаемая с 2018 года лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения Золотого мяча.

France Football назвал номинантов на Трофей Копа в 2023 году:

Расмус Гойлунд

Алехандро Бальде

Педри

Эдуардо Камавинга

Хави Симонс

Джамал Мусиала

Джуд Беллингем

Антонио Силва,

Гави

Элье Ваи

Награда носит название в честь французского нападающего Раймона Копа, обладателя «Золотого мяча» 1958 года. В отличие от награды Golden Boy, трофей Копа может вручаться игрокам, не играющим в Европе.