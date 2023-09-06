Объявили номинантов на награду лучшему молодому игроку
Новости футбола Сегодня, 15:06
Фото: Marca
Назвали номинантов на Трофей Копа, который вручается лучшему молодому игроку до 21 года, сообщает France Football.
Трофей Копа – ежегодная футбольная награда, вручаемая с 2018 года лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения Золотого мяча.
France Football назвал номинантов на Трофей Копа в 2023 году:
- Расмус Гойлунд
- Алехандро Бальде
- Педри
- Эдуардо Камавинга
- Хави Симонс
- Джамал Мусиала
- Джуд Беллингем
- Антонио Силва,
- Гави
- Элье Ваи
Награда носит название в честь французского нападающего Раймона Копа, обладателя «Золотого мяча» 1958 года. В отличие от награды Golden Boy, трофей Копа может вручаться игрокам, не играющим в Европе.
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