Объявили лучший стадион в Премьер-лиге

The Athletic составили рейтинг лучших стадионов Английской Премьер Лиги.

При оценке учитывались четыре критерия - вид с трибун и инфраструктура, впечатления от матчей, расположение, а также нематериальные ценности - история стадиона, его дизайн.

"Прежде чем начать, мы должны попросить прощения. Это почти невозможная задача, и мы выбираем категории, весовые категории, а затем ставим отметки на командах, которые вас раздражают. Это субъективная тема, и на нее нет правильного ответа", - написали в издании.