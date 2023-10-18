Объявили лучший стадион в Премьер-лиге
Новости футбола Сегодня, 15:01
Фото: https://theathletic.com/uk/
The Athletic составили рейтинг лучших стадионов Английской Премьер Лиги.
При оценке учитывались четыре критерия - вид с трибун и инфраструктура, впечатления от матчей, расположение, а также нематериальные ценности - история стадиона, его дизайн.
"Прежде чем начать, мы должны попросить прощения. Это почти невозможная задача, и мы выбираем категории, весовые категории, а затем ставим отметки на командах, которые вас раздражают. Это субъективная тема, и на нее нет правильного ответа", - написали в издании.
Топ стадионов АПЛ:
- Стадион Тоттенхэм Хотспур (Тоттенгем)
- Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
- Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед)
- Эмирейтс (Арсенал)
- Энфилд (Ливерпуль)
- Стадион Молинью (Вулвергемптон)
- Вилла Парк (Астон Вилла)
- Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд)
- Стэмфорд Бридж (Челси)
- Олимпийский стадион (Вест Хэм)
- Этихад Стедиум (Манчестер Сити)
- Сити Граунд (Ноттингем Форест)
- Брэмолл Лейн (Шеффилд Юнайтед)
- Гудисон Парк (Эвертон)
- Крейвен Коттедж (Фулхэм)
- Фалмер Стедиум (Брайтон)
- Терф Мур (Бернли)
- Селхерст Парк (Кристал Пелес)
- Кенилворт Роуд (Лутон)
- Дин Корт (Борнмут)
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