EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Объявили лучший стадион в Премьер-лиге

Объявили лучший стадион в Премьер-лиге

Новости футбола Сегодня, 15:01
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Объявили лучший стадион в Премьер-лиге Фото: https://theathletic.com/uk/

The Athletic составили рейтинг лучших стадионов Английской Премьер Лиги.

При оценке учитывались четыре критерия - вид с трибун и инфраструктура, впечатления от матчей, расположение, а также нематериальные ценности - история стадиона, его дизайн.

"Прежде чем начать, мы должны попросить прощения. Это почти невозможная задача, и мы выбираем категории, весовые категории, а затем ставим отметки на командах, которые вас раздражают. Это субъективная тема, и на нее нет правильного ответа", - написали в издании.

Топ стадионов АПЛ:

  1. Стадион Тоттенхэм Хотспур (Тоттенгем)
  2. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
  3. Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед)
  4. Эмирейтс (Арсенал)
  5. Энфилд (Ливерпуль)
  6. Стадион Молинью (Вулвергемптон)
  7. Вилла Парк (Астон Вилла)
  8. Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд)
  9. Стэмфорд Бридж (Челси)
  10. Олимпийский стадион (Вест Хэм)
  11. Этихад Стедиум (Манчестер Сити)
  12. Сити Граунд (Ноттингем Форест)
  13. Брэмолл Лейн (Шеффилд Юнайтед)
  14. Гудисон Парк (Эвертон)
  15. Крейвен Коттедж (Фулхэм)
  16. Фалмер Стедиум (Брайтон)
  17. Терф Мур (Бернли)
  18. Селхерст Парк (Кристал Пелес)
  19. Кенилворт Роуд (Лутон)
  20. Дин Корт (Борнмут)
Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
Ньюкасл будет продолжать поддерживать Тонали и его семью Новости футбола Сегодня, 13:10 Ньюкасл будет продолжать поддерживать Тонали и его семью
Известно, какой трансфер стал самым шокирующим в истории футбола Новости футбола Сегодня, 10:54 Известно, какой трансфер стал самым шокирующим в истории футбола
Результаты первого раунда отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года в Азии Новости футбола Сегодня, 05:37 Результаты первого раунда отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года в Азии
ВИДЕО. Неймар получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. Ему надели ортез Новости футбола Сегодня, 01:21 ВИДЕО. Неймар получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. Ему надели ортез
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина с дублем Месси обыграла Перу, Бразилия уступила Уругваю Новости футбола Сегодня, 00:53 Квалификация ЧМ-2026. Аргентина с дублем Месси обыграла Перу, Бразилия уступила Уругваю
Кейн – лучший. Названы оценки игрокам за матч квалификации Евро-2024 Англия – Италия Новости футбола Вчера, 17:52 Кейн – лучший. Названы оценки игрокам за матч квалификации Евро-2024 Англия – Италия
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:38 Милан следит за ситуацией с Магваером Новости футбола Сегодня, 15:01 Объявили лучший стадион в Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 14:28 Ретклифф считает Каземиро провальным трансфером для Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 13:43 Барселона рассматривает Хуана Альвареса в качестве замены Левандовскому Новости футбола Сегодня, 13:10 Ньюкасл будет продолжать поддерживать Тонали и его семью Новости футбола Сегодня, 12:36 Бельгия может не доигрывать матч против Швеции Новости хоккея Сегодня, 12:01 Рекорд среди защитников. Игрок Колорадо набрал 250 очков. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 11:31 Защитнику Реала сократили срок дисквалификации, и он сыграет против Барселоны Новости футбола Сегодня, 10:54 Известно, какой трансфер стал самым шокирующим в истории футбола Новости тенниса Сегодня, 10:35 Стали известны все участницы WTA Elite Trophy
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Футбол 19 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Футбол 19 окт 2023 Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года