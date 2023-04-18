Обвиняемый в насилии форвард "МЮ" может перейти в "Милан"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд может перейти в другой клуб из-за отсутствия игровой практики.

В услугах английского футболиста заинтересован “Милан”, сообщает Relevo.

Напомним, что недавно футболиста обвиняли в изнасиловании и избиении своей девушки, которая позднее родила ребенка от него.

В 2023 году все обвинения были сняты, при этом в "Манчестер Юнайтед" проводят внутреннее расследование, из-за чего футболист не играет.