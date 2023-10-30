Обошел Роналду. Холанд стал лучшим бомбардиром 2023 года

Эрлинг Холанд, нападающий "Манчестер Сити", стал лидером в списке лучших бомбардиров в текущем календарном году.

29 октября форвард сборной Норвегии оформил дубль в матче против "Манчестер Юнайтед" в десятом туре чемпионата Англии. Его команда победила со счетом 3:0.

Таким образом, Холанд достиг отметки в 44 забитых гола за клуб и сборную с начала 2023 года. Благодаря этому достижению, молодой футболист обошел форварда из саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого в 2023 году 43 гола.

Напомним, что манчестерское дерби прошло на стадионе "Олд Траффорд". После победы "Манчестер Сити" набрал 24 очка в десяти матчах чемпионата Англии и занимает третье место в турнирной таблице. В то же время “красные дьяволы” остались на восьмом месте турнирной таблицы и пока значительно отстают от группы лидеров.

Напомним, что в прошлом сезоне Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии и Лиги чемпионов, установив ряд рекордов.