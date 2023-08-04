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“Оболонь” Киев - “Динамо” Киев - 2:4 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 15:04
“Оболонь” Киев - “Динамо” Киев - 2:4 (видеообзор) Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” на выезде обыграло киевский клуб “Оболонь” со счетом 4:2. Матч состоялся в Киеве на стадионе “Оболонь-Арена”.

На 17-й минуте счет открыл Владислав Ванат. На 31-й минуте преимущество киевского клуба с пенальти увеличил Андрей Ярмоленко. В конце первого тайма разрыв в счете сократил Руслан Черненко. В компенсированное время первого тайма третий гол забил Виталий Буяльский. В начале второго тайма счет вновь сократил Даниил Карась. На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Виталия Груши. Через несколько минут окончательный счет установил Ярмоленко, который вновь забил с пенальти.

“Динамо”, набрав восемь очков, вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. “Оболонь” с 1 очком осталась на восьмом месте.

“Оболонь” Киев - “Динамо” Киев - 2:4 (1:3)
Голы: Ванат, 17 - 0:1, Ярмоленко, 31 (с пенальти) - 0:2, Черненко, 42 - 1:2, Буяльский, 45+5 - 1:3, Карась, 50 - 2:3, Ярмоленко, 76 (с пенальти) - 2:4

Желтые карточки: Мороз, 30, Груша, 69, Мединский, 79 - Кабаев, 22, Сидорчук, 58, Шепелев, 78, Дубинчак, 79, Вивчаренко, 89.

Красная карточка: Груша, 73

“Оболонь”: Федоривский - Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян (Осман, 84), Мединский (Нагиев, 84), Вовкун (Карась, 32), Мороз, Суханов (Краснопир, 65), Тарануха (Груша, 65).

“Динамо”: Бущан – Дубинчак (Вивчаренко, 82), Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Буяльский, Кабаев (Н. Волошин, 46), Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82).

Видеообзор матча

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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