Обманывал Блауграну. Экс-игрок Барселоны болеет за Реал
Новости футбола Сегодня, 12:12
Обманывал Блауграну. Экс-игрок Барселоны болеет за Реал
36-летний ганский и немецкий защитник Кевин-Принс Боатенг, который выступал за Барселону в 2019 году, заявил, что болеет за вечного соперника Блауграны Реал Мадрид.
«За кого я болею? За берлинскую «Герту», я там родился, и, извините, фанаты «Барселоны» сейчас будут меня ненавидеть, но за «Реал Мадрид».
Я не мог сказать этого на пресс-конференции [в «Барселоне»]. Они сказали мне никогда не говорить этого, потому что иначе они не смогут выпускать меня на поле (смеется).
На пресс-конференции они задали первый вопрос, и я сказал: «Мой любимый клуб – «Барселона».
Боатенг провел всего 4 поединка за каталонскую команду. Результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что Реал обвинили в подкупе судей.
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