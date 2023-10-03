Обманывал Блауграну. Экс-игрок Барселоны болеет за Реал

36-летний ганский и немецкий защитник Кевин-Принс Боатенг, который выступал за Барселону в 2019 году, заявил, что болеет за вечного соперника Блауграны Реал Мадрид.

«За кого я болею? За берлинскую «Герту», я там родился, и, извините, фанаты «Барселоны» сейчас будут меня ненавидеть, но за «Реал Мадрид».

Я не мог сказать этого на пресс-конференции [в «Барселоне»]. Они сказали мне никогда не говорить этого, потому что иначе они не смогут выпускать меня на поле (смеется).

На пресс-конференции они задали первый вопрос, и я сказал: «Мой любимый клуб – «Барселона».

Боатенг провел всего 4 поединка за каталонскую команду. Результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что Реал обвинили в подкупе судей.