Обамеянг получил предложения от ряда испанских клубов

Нападающий “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг уже этой зимой может вернуться в Испанию.

Как утверждает Daily Mail, 33-летним футболистом заинтересованы сразу несколько клубов Примеры.

В частности, интерес к габонцу проявляет “Атлетико”.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Летом прошлого года он сменил “Барселону” на “Челси”.