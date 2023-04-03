Обамеянг отреагировал на увольнение главного тренера "Челси"

Габонский нападающий “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг остался доволен увольнением с поста главного тренера лондонского клуба Грэма Поттера.

Футболист лайкнул пост английского клуба об отставке тренера. Ранее сообщалось, что у форварда плохие отношения с наставником.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за “Челси” 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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