Обамеянг отреагировал на увольнение главного тренера "Челси"
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Габонский нападающий “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг остался доволен увольнением с поста главного тренера лондонского клуба Грэма Поттера.
Футболист лайкнул пост английского клуба об отставке тренера. Ранее сообщалось, что у форварда плохие отношения с наставником.
В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за “Челси” 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Челси" определил основного кандидата на пост главного тренера.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Сборная Украины может возглавить известный иностранный тренер
Новости футбола Вчера, 16:51 ПСЖ вновь проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола Вчера, 16:44 "Милан" неожиданно уничтожил "Наполи"
Новости футбола Вчера, 15:19 "Челси" уволил главного тренера
Новости футбола Вчера, 14:15 "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ
Новости футбола Вчера, 12:15 Шесть голов: "Реал" уничтожил аутсайдера Ла Лиги
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 Полузащитник "Ювентуса" Локателли отреагировал на интерес "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 16:15 "Тоттенхэм" может отказаться продать Кейна Новости футбола Сегодня, 15:55 Руководство "Челси" сомневается в варианте с Нагельсманном Новости футбола Сегодня, 15:55 Обамеянг отреагировал на увольнение главного тренера "Челси" Новости футбола Сегодня, 15:42 Моуринью высказался о своем будущем в "Роме" Новости футбола Сегодня, 15:30 Коутиньо может перейти в чемпионат к Роналду Новости футбола Сегодня, 15:15 "Манчестер Юнайтед" успешно ведет переговоры по трансферу голландского защитника Новости футбола Сегодня, 14:55 "Интер" вступил в борьбу за экс-тренера ПСЖ Новости футбола Сегодня, 14:42 "Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Баварии" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Лестер" может пригласить австрийского тренера
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 04 апр 2023 Прогноз на матч Лидс - Ноттингем Форест 4 апреля 2023 года Футбол 04 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Ливерпуль 4 апреля 2023 года Футбол 05 апр 2023 Прогноз на матч Кремонезе - Фиорентина 5 апреля 2023 года Футбол 05 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Реал Мадрид 5 апреля 2023 года