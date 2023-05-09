Обамеянг может вернуться в "Барселону"

Форвард “Атлетико Паранаэнсе” Витор Роке не перейдет в “Барселону”, если каталонцы вернут в “Челси” нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

По данным Marca, каталонский клуб очень заинтересован в приобретении нового нападающего, но клубу потребуется потратить на него около 50 миллионов евро, что в нынешних условиях кажется маловероятным.

В то же время Обамеянг может быть доступен на рынке на правах свободного агента, если лондонский клуб не продлит с ним контракт.

В этом сезоне габонец забил только один гол в этом сезоне в чемпионате Англии.