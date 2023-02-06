Обамеянг может перебраться в США

“Лос-Анджелес” проявляет интерес к габонскому нападающему “Челси” Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Relevo.

По сведениям источника, американский клуб намерен подписать футболиста в ближайшее время. “Лос-Анджелес” сможет заявить форварда, несмотря на то, что он в этом сезоне был заигран за два клуба - “Барселону” и “Челси”, так как МЛС не входит в УЕФА.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг в сумме провел 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с “аристократами” действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В "Баварии" произошел раскол из-за Нойера.