Обамеянг исключен из заявки "Челси" на Лигу чемпионов

Лондонский “Челси” исключил из заявки на Лигу чемпионов габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

При этом английский клуб дозаявил полузащитников Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика, а также форварда Жоау Фелиша.

В 1/8 финала Лиги чемпионов “Челси” сыграет с дортмундской “Боруссией”.

33-летний Обамеянг провел за “Челси” 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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