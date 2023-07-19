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Обамеянг близок к переходу в клуб Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 11:43
Обамеянг близок к переходу в клуб Лиги 1 Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в “Марсель”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб согласился отпустить футболиста бесплатно, несмотря на то, что его контракт действует до лета 2024 года. В ближайшее время форвард подпишет с французским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Ради перехода в “Марсель” форвард согласился пойти на снижение зарплаты, которая сейчас в “Челси” составляет около 10 миллионов евро в год.

34-летний Обамеянг выступает за “Челси” с сентября 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего форвард провел за “Челси” 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Милан", “Дижон”, “Лилль”, “Монако”, “Сент-Этьен”, дортмундскую “Боруссию” и “Арсенал”.

Обамеянг с 2009 года выступает за сборную Габона. Всего он провел за габонскую национальную команду 74 матча, забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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