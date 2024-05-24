Ньюкасл запланировал ещё два трансфера в летнее окно

Много говорится об усилении Ньюкасла на позиции центрального защитника, что было вынужденно травмами основных центрбеков, но «сороки» думают и о атаке тоже, запланировав несколько трансферов игроков данного звена.

Как сообщает The Telegraph, команда Эдди Хау нацелилась на подписание нападающего Эвертона Доминика Калверта-Льюина и вингера Вест Хэма Джаррода Боуэна. Правда, Ньюкасл опасается, что эти переходы будут сложными, в том числе и из-за цены, потому нужно будет продать кого-то из своих игроков.

Подписание правого вингера для «сорок» тоже является приоритетом, и на ряду с Боуэном рассматривался и игрок Кристал Пэласа Майкл Олисе, но последний уже является трансферной целью множества клубов, в том числе Манчестер Юнайтед.

Добавляется, что Ньюкасл также работает над позицией вратаря, рассматривая кандидатуры Аарона Рамсдейла из Арсенала и Гиорги Мамардашвили из Валенсии.