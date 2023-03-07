"Ньюкасл" вступил в борьбу за одного из лидеров "Челси"

“Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику “Челси” Мэйсону Маунту, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, “сороки” рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. “Челси" может согласиться продать игрока, так как не может договориться с ним о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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