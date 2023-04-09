"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека сборной Бельгии
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Юри Тилеманса/Автор неизвестен
“Ньюкасл” стал очередным претендентом на полузащитника “Лестера” и сборной Бельгии Юри Тилеманса, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, “сороки” рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с “лисами”. Таким образом, хавбек может сменить клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что бельгийцем интересуются “Арсенал” и “Барселона”.
В нынешнем сезоне 25-летний Тилеманс провел за “Лестер” 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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