"Ньюкасл" впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

"Ньюкасл" во вчерашнем матче АПЛ дома не смог обыграть “Лестер”, который находится на грани вылета в Чемпионшип.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Этого хватило для того, чтобы “сороки” смогли гарантировать себе место в Лиге Чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Интересно, что последний раз команда играла в этом турнире в сезоне-2002/03.

Всего же “Ньюкасл” три раза играл в самом престижном клубном турнире Европы.