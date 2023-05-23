"Ньюкасл" впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Ньюкасла
"Ньюкасл" во вчерашнем матче АПЛ дома не смог обыграть “Лестер”, который находится на грани вылета в Чемпионшип.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Этого хватило для того, чтобы “сороки” смогли гарантировать себе место в Лиге Чемпионов УЕФА на следующий сезон.
Интересно, что последний раз команда играла в этом турнире в сезоне-2002/03.
Всего же “Ньюкасл” три раза играл в самом престижном клубном турнире Европы.
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