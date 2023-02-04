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"Ньюкасл" упустил победу в домашнем матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:27
Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле сыграл вничью с “Вест Хэмом” со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Каллум Уилсон, но на 32-й минуте равновесие восстановил Лукас Пакета.

“Ньюкасл”, набрав 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 19 очками поднялся на 16-ю позицию.

“Ньюкасл” – “Вест Хэм” - 1:1 (1:1)
Голы: Уилсон, 3 - 1:0, Лукас Пакета, 32 - 1:1

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Уиллок (Андерсон, 81), Альмирон (Мерфи, 81), Уилсон, Сен-Максимен (Гордон, 69), Жоэлинтон.

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал (Даунс, 90), Огбонна, Керер (Джонсон, 46), Агерд, Эмерсон, Райс, Лукас Пакета (Соучек, 74), Антонио (Ингз, 81), Бенрахма (Форнальс, 74), Боуэн.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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