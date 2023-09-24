EN EN NG NG
Главная Новости ВИДЕО. Ньюкасл унизил Шеффилд Юнайтед на глазах его болельщиков

ВИДЕО. Ньюкасл унизил Шеффилд Юнайтед на глазах его болельщиков

Новости футбола Сегодня, 14:07
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
ВИДЕО. Ньюкасл унизил Шеффилд Юнайтед на глазах его болельщиков Фото: news.sportbox.ru/ Автор неизвестен

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня в английской Премьер Лиге случился разгром. На Бремолл Лейн в Шеффилде Ньюкасл отвалил 8 безответных мячей в ворота хозяев.

Подопечные Эдди Хоу уже к перерыву вели 0:3, а во втором тайме продолжили избиение. Поединок завершился с нефутбольным счетом 0:8. Стоит отметить, что все 8 мячей в ворота Шеффилд Юнайтед забили 8 разных футболистов Ньюкасла.

Всего за матч в створ ворот хозяев «сороки» нанесли аж 15 ударов. Сам поединок прошел с тотальным преимуществом гостей, что и отразилось в итоге на табло.

Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл — 0:8.

Голы: 0:1 — Лонгстафф 21, 0:2 — Берн 31, 0:3 — Ботман 35, 0:4 — Уилсон 56, 0:5 — Гордон 61, 0:6 — Альмирон 68, 0:7 — Гимарайнш 73, 0:8 — Исак 87.

До этого игроки Шеффилда пропустили 9 мячей в пяти предыдущих матчах Премьер Лиги. Команда расположилась на последней позиции в таблице, а Ньюкасл поднялся на 8-е место.

Связанные команды и лиги
Ньюкасл Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:07 ВИДЕО. Ньюкасл унизил Шеффилд Юнайтед на глазах его болельщиков Новости футбола Сегодня, 13:42 Леви: Ошибался, когда назначал Конте и Моуриньо Новости футбола Сегодня, 13:00 Челси не смог забить уже в 13-м матче Премьер Лиги в этом году Новости футбола Сегодня, 12:20 Президент ПСЖ считает, что Мбаппе заслужил Золотой мяч Новости футбола Сегодня, 11:40 Неймар требует отставки Жорже Жезуша Новости футбола Сегодня, 11:13 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Новости футбола Сегодня, 11:03 Результаты АПЛ: Челси снова проиграл, а Нуньес принес Ливерпулю победу Новости футбола Сегодня, 11:02 Арсенал и Тоттенхэм поделили очки в дерби Северного Лондона Новости футбола Сегодня, 10:20 Грэм Сунесс: Погба очень ленивый Новости футбола Сегодня, 09:40 Защитник Брентфорда интересен европейским грандам
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Рома 24 сентября 2023 Футбол Сегодня Прогноз на матч Пари Сен-Жермен - Марсель 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико Мадрид - Реал Мадрид 24 сентября 2023 Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Ист Бенгал - Джамшедпур 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Хатайспор - Трабзонспор 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Норшеланн - Гвидовре 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - АЕК 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Богемианс - Шелбурн 25 сентября 2023 Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Хаддерсфилд 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Спортинг - Риу Аве 25 сентября 2023 года