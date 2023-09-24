ВИДЕО. Ньюкасл унизил Шеффилд Юнайтед на глазах его болельщиков

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня в английской Премьер Лиге случился разгром. На Бремолл Лейн в Шеффилде Ньюкасл отвалил 8 безответных мячей в ворота хозяев.

Подопечные Эдди Хоу уже к перерыву вели 0:3, а во втором тайме продолжили избиение. Поединок завершился с нефутбольным счетом 0:8. Стоит отметить, что все 8 мячей в ворота Шеффилд Юнайтед забили 8 разных футболистов Ньюкасла.

Всего за матч в створ ворот хозяев «сороки» нанесли аж 15 ударов. Сам поединок прошел с тотальным преимуществом гостей, что и отразилось в итоге на табло.

Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл — 0:8.

Голы: 0:1 — Лонгстафф 21, 0:2 — Берн 31, 0:3 — Ботман 35, 0:4 — Уилсон 56, 0:5 — Гордон 61, 0:6 — Альмирон 68, 0:7 — Гимарайнш 73, 0:8 — Исак 87.

До этого игроки Шеффилда пропустили 9 мячей в пяти предыдущих матчах Премьер Лиги. Команда расположилась на последней позиции в таблице, а Ньюкасл поднялся на 8-е место.