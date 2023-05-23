"Ньюкасл" стал лидером АПЛ по необычному показателю

“Ньюкасл”, который вчера пробился в Лигу чемпионов, лидирует в АПЛ по интересному показателю.

На данный момент “сороки” лучшие среди всех клубов чемпионата по количеству попаданий в каркас ворот.

За сезон "Ньюкасл" набрал уже 25 таких эпизодов, что на 6 больше, чем у ближайшего конкурента.

В следующем туре "Ньюкасл" встретится с "Челси".