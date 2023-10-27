Ньюкасл собирается наказать Тонали

Английский клуб "Ньюкасл Юнайтед" рассматривает возможность персонального наказания для своего хавбека Сандро Тонали.

Как известно, футболист сборной Италии был дисквалифицирован на 10 месяцев за незаконные ставки.

По информации из Daily Telegraph, внутри клуба уже ведутся обсуждения с юристами по поводу вероятного сокращения зарплаты футболиста.

При этом источник пишет, что боссы “сорок” пока не приняли окончательного решения по поводу наказания Тонали, поскольку его благополучие приоритетно для "Ньюкасл Юнайтед".

23-летний итальянец является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

26 октября Итальянская футбольная федерация дисквалифицировала футболиста на 10 месяцев за то, что он делал ставки на матчи своей же команды.

Тонали перешел в "Ньюкасл" из “Милана” минувшим летом. За него заплатили рекордные 64 миллиона евро.

В текущем сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года.