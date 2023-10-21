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Ньюкасл разгромил Кристал Пэлас, а Лутон вырвал ничью в Ноттингеме

Новости футбола Сегодня, 12:14
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ньюкасл разгромил Кристал Пэлас, а Лутон вырвал ничью в Ноттингеме Фото: twitter.com/premierleague/ Автор неизвестен

Английская Премьер Лига матчами девятого тура вернулась после перерыва на игры сборных.

Сегодня мы уже сообщали о победе Ливерпуля над Эвертоном и о домашнем успехе Манчестер Сити. Немного позже завершились еще несколько матчей.

Борнмут играя в меньшинстве почти весь второй тайм, таки уступил Вулверхэмптону. Брентфорд на своем поле справился в Бернли, а Лутон в концовке сумел вырвать ничью в матче с Ноттингем Форест.

Еще в одном поединке Ньюкасл не оставил шансов Кристал Пэлас. Подопечные Эдди Хау сняли все вопросы еще в первом тайме, а финальный свисток зафиксировал на табло счет 4:0.

Борнмут — Вулверхэмптон — 1:2

Голы: 1:0 — Соланке 17, 1:1 — Кунья 47, 1:2 — Каладжич 87.

Удален: Кук 54.

Брентфорд — Бернли — 3:0

Голы: 1:0 — Висса 24, 2:0 — Мбеумо 63, 3:0 — Годдос 87.

Ноттингем Форест — Лутон Таун — 2:2

Голы: 1:0 — Вуд 48, 2:0 — Вуд 76, 2:1 — Огбене 83, 2:2 — Адебайо 90+2.

Ньюкасл — Кристал Пэлас — 4:0

Голы: 1:0 — Мерфи 5, 2:0 — Гордон 44, 3:0 — Лонгстафф 45+2, 4:0 — Уилсон 66.

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Вулверхэмптон Ньюкасл Кристал Пэлас Борнмут Брентфорд Бернли Ноттингем Форрест Лутон Таун Премьер-лига Англия
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