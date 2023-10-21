Ньюкасл разгромил Кристал Пэлас, а Лутон вырвал ничью в Ноттингеме

Английская Премьер Лига матчами девятого тура вернулась после перерыва на игры сборных.

Сегодня мы уже сообщали о победе Ливерпуля над Эвертоном и о домашнем успехе Манчестер Сити. Немного позже завершились еще несколько матчей.

Борнмут играя в меньшинстве почти весь второй тайм, таки уступил Вулверхэмптону. Брентфорд на своем поле справился в Бернли, а Лутон в концовке сумел вырвать ничью в матче с Ноттингем Форест.

Еще в одном поединке Ньюкасл не оставил шансов Кристал Пэлас. Подопечные Эдди Хау сняли все вопросы еще в первом тайме, а финальный свисток зафиксировал на табло счет 4:0.

Борнмут — Вулверхэмптон — 1:2

Голы: 1:0 — Соланке 17, 1:1 — Кунья 47, 1:2 — Каладжич 87.

Удален: Кук 54.

Брентфорд — Бернли — 3:0

Голы: 1:0 — Висса 24, 2:0 — Мбеумо 63, 3:0 — Годдос 87.

Ноттингем Форест — Лутон Таун — 2:2

Голы: 1:0 — Вуд 48, 2:0 — Вуд 76, 2:1 — Огбене 83, 2:2 — Адебайо 90+2.

Ньюкасл — Кристал Пэлас — 4:0

Голы: 1:0 — Мерфи 5, 2:0 — Гордон 44, 3:0 — Лонгстафф 45+2, 4:0 — Уилсон 66.

A late Elijah Adebayo strike earns Luton a point against Nott'm Forest 🤝 #NFOLUT pic.twitter.com/nvuVwNFPYh — Premier League (@premierleague) October 21, 2023

Four goals for Newcastle as they beat Crystal Palace at home 👏#NEWCRY pic.twitter.com/KC2qt96dtp — Premier League (@premierleague) October 21, 2023