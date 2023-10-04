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Ньюкасл - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 08:37
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Ньюкасл - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Фото: twitter.com/PSG_English / Автор неизвестен

Лига чемпионов УЕФА на Сент-Джеймс Парк. На этом стадионе матчи групповой стадии турнира не проводились с 2000 года, когда “сороки” в группе с Барселоной, Интером Милан и Баварией заняли третье место. На старте текущего розыгрыша Ньюкасл не забил, но и не пропустил - ничья с Миланом 0:0. В то же время, ПСЖ на своем поле победил Боруссию Дортмунд 2:0. Таким образом, нас ожидает встреча команд, которые на групповом этапе еще не пропускали.

Матч между Ньюкасл Юнайтед и Пари Сен-Жермен состоится в среду, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в разных странах мира.

  • Армения - Fast Media
  • Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия - Setanta, Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша - Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина - MEGOGO
  • Узбекистан - MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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