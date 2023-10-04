Ньюкасл - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Лига чемпионов УЕФА на Сент-Джеймс Парк. На этом стадионе матчи групповой стадии турнира не проводились с 2000 года, когда “сороки” в группе с Барселоной, Интером Милан и Баварией заняли третье место. На старте текущего розыгрыша Ньюкасл не забил, но и не пропустил - ничья с Миланом 0:0. В то же время, ПСЖ на своем поле победил Боруссию Дортмунд 2:0. Таким образом, нас ожидает встреча команд, которые на групповом этапе еще не пропускали.

Матч между Ньюкасл Юнайтед и Пари Сен-Жермен состоится в среду, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в разных странах мира.