“Ньюкасл” проявляет интерес к звезде "Милана"

Английский “Ньюкасл” проявляет интерес к молодому хавбеку “Милана” Сандро Тонали.

Как пишет The Athletic, бронзовый призер АПЛ готов предложить за его услуги 50 миллионов евро.

Также в услугах итальянца заинтересован “Челси”, который в переговоры не вступал.

В прошлом сезоне Тонали провел за 48 матчей, забив два гола и отдав десять результативных передач.