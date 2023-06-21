“Ньюкасл” проявляет интерес к звезде "Милана"
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер Милана
Английский “Ньюкасл” проявляет интерес к молодому хавбеку “Милана” Сандро Тонали.
Как пишет The Athletic, бронзовый призер АПЛ готов предложить за его услуги 50 миллионов евро.
Также в услугах итальянца заинтересован “Челси”, который в переговоры не вступал.
В прошлом сезоне Тонали провел за 48 матчей, забив два гола и отдав десять результативных передач.
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