"Ньюкасл" продлил внушительную серию в Англии

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Ньюкасл" на выезде сыграл вничью против “Арсенала” (0:0) и продлил свою серию без поражений.

На данный момент команда имеет в активе 15 матчей без поражений во всех соревнованиях.

В этих 15 встречах “сороки” девять раз победили, а еще шесть игр завершились вничью.

Последний раз такая серия “Ньюкаслу” удавалась в декабре 1995 года.

В следующем матче АПЛ “Ньюкасл” примет “Фулхэм” 15 января.