"Ньюкасл" продлил контракт с защитником сборной Англии

Киран Триппьер принял решение продлить контракт с “Ньюкаслом”.

Новое соглашение 32-летнего защитника сборной Англии рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, что англичанин перебрался в стан “сорок” в начале прошлого года из “Атлетико”.

В этом сезоне Триппьер провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных паса.