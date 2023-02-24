"Ньюкасл" продлил контракт с одним из лидеров

Пресс-служба “Ньюкасла” на официальном сайте объявила о продлении контракта с парагвайским полузащитником Мигелем Альмироном.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2026 года.

“С самого начала я чувствовал себя в ”Ньюкасле" как дома. Меня очень хорошо приняли, и я чувствую себя частью семьи, поэтому я очень рад остаться здесь, и собираюсь продолжать отдавать все на поле, чтобы поблагодарить фанатов “Ньюкасла”, - сказал Альмирон.

29-летний Альмирон выступает за “Ньюкасл” с 2019 года. Всего он провел за клуб 152 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за “Серро Портеньо”, “Ланус” и “Атланту Юнайтед”. За сборную Парагвая сыграл 49 матчей и забил шесть голов.

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